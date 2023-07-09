山難救援專家劉崑耀（前排左一）9日到新竹縣消防局開講，談登山活動安全，民眾報名踴躍。（邱立雅攝）

知名登山及搜救專家「三條魚」詹喬愉的師父劉崑耀，9日到新竹縣消防局開講，談登山活動安全，分享山難案例解析、登山自保與緊急應變處置及手機定位APP應用，給予山友基本入山安全觀念。新竹縣消防局在面對民眾學習需求高漲，規畫將陸續開辦小型登山講座，提高民眾登山安全意識。

疫情讓台灣人瘋登山，但多數人缺乏山林安全知識，導致意外連連、救難人員疲於奔命。專職山難搜救的台灣樂山協會劉崑耀，在此次講座中以登山時遇意外如何自保為主軸，針對迷路時如何定位求救、待援時保命以及突發裝況的因應展開講解，同時分享實際救援案例。

60歲的劉崑耀年輕時就愛爬山，20多年前專職投入山難搜救，他發現台灣欠缺山野教育，多數民眾沒有安全觀念 造成消防單位負擔。劉崑耀指出，上山最重要的是就是要懂得自保，像是最近谷關七雄的馬崙山發生山難意外，就是山友走錯路不知回頭，往溪谷下切造成墜落憾事。

此次登山活動安全講座為臻情山峰登山社團主辦人鄒壽蘭推動，台灣樂山協會協助，新竹消防局協辦提供場地，活動開放報名即秒殺，9日當天現場百人擠爆消防局會議室，劉崑耀透露因為人數限制，還有60人向隅，足見民眾對登山知識的渴求。

新竹縣消防局表示，疫情期間民眾開始親近山林，導致登山事故案件增加，過去民眾在山區迷路，沒有地圖講不出位置，搜救困難重重，如今透過登山安全講座課程，讓民眾認識離線地圖，若迷路時能定位，救難人員即能在短時間內找到人。