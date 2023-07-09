台北晶華酒店為全台最早引進英國私人管家服務的酒店，開幕至今訓練的管家人才超過百人、30年來接待過的影視巨星與政商名流不計其數，和晶華畫上等號的私人管家服務已成為旅人選擇入住的重要原因之一。

晶華致力提供超越顧客期望的服務，並期許帶動業界整體服務水準提升。此次特邀曾為歐洲及中東皇室貴族服務、擁有數十年管家訓練資歷的費斯瑞斯來台，傳授英國管家一貫嚴謹、精準的服務內容與儀態規範，並教導優秀管家需具備的察言觀色、面面俱到等基本工作態度等十餘堂課程。

晶華表示，參與課程的管家人才和餐飲高階主管，學習到如何加深與客人間的連結，並建立持續提升奢華服務水準的計畫，透過服務紀律打造菁英團隊，進而提供超出客人期望的感動服務、營造魔幻體驗。

完成基礎培訓課程後，晶華更請老師加強管家人才的個人素養和專業技能的養成訓練，學習如何辨認出使優秀團隊更成功的關鍵因素，以及優秀領導者所需具備的特質，包括提供更深入的洞察力，使他們能為客人提供貼身、個性化的服務。

晶華始終相信，硬體設施的升級能提升旅客對環境的舒適感受和滿意度，軟體服務的精進才是能讓旅客對飯店產生情感連結和價值認同的主要原因。

為提供卓越的款待服務，以建立更穩固的顧客關係，晶華秉持擴大優勢的理念，持續加強私人管家培訓，並將這項優質服務提供給所有需要的旅客，期許讓所有來到台灣的國際商務客能感受到極致的貼心服務。