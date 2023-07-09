高雄暑期最大盛事「2023高雄啤酒音樂節」睽違3年回歸，高雄市長陳其邁8日也親臨會場與熱情的歌迷互動，並宣告高雄演唱會經濟將接力延續。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄暑期最大盛事「2023高雄啤酒音樂節」睽違3年回歸，於7日到9日在高雄夢時代對面廣場熱鬧登場，人數比起往年成長1倍之多，預估超過6萬人參與，高雄市長陳其邁8日也親臨會場與熱情的歌迷互動，並宣告高雄演唱會經濟將接力延續。

陳其邁表示，高雄從今年初開始迎來一連串國內外巨星演出，下半年還有劉若英、草蜢、A-Lin、吿五人、Coldplay等至少12場演唱會，市府將持續提供完整的行政協助與公共服務，讓歌迷、歌星都能賓至如歸。感謝高雄啤酒音樂節的工作團隊，精心舉辦這檔暑期最大盛事，更跨海邀請韓國知名藝人JESSI及MAMAMOO＋，讓國內外的朋友都齊聚高雄享受音樂、啤酒與高雄的城市魅力。

高市府經發局長廖泰翔指出，高雄下酒菜料理競賽隨著高雄啤酒音樂節同步回歸登場，64組參賽隊伍經過激烈競爭，最後由13家優勝店家於大會食堂開賣，每道料理都富含高雄在地特色，甚至道道皆使用在地食材製作。

主辦單位寬寬整合行銷股份有限公司總經理陳功儒表示，高雄啤酒音樂節活動為期3天，帶來超過6萬以上人流與近10億商機，第3天還有韓團MAMAMOO＋、動力火車擔任壓軸演出，絕對是高雄入夏第一場大型音樂會活動。

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