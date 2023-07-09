比利時夫妻檔導演菲利克斯范葛羅尼根、夏洛特馮黛梅爾許稱霸義大利奧斯卡《回不去的那座山》勇奪最佳影片。（海鵬提供）

「義大利奧斯卡」大衛獎日前頒發最佳影片大獎給電影《回不去的那座山》，該片雖改編義大利作家帕羅康提暢銷100萬冊的文學獎小說，卻破天荒由比利時夫妻檔導演菲利克斯范葛羅尼根、夏洛特馮黛梅爾許共同編劇及執導，電影並連奪最佳改編劇本、最佳攝影及最佳音效等共4項大獎，更榮獲去年坎城影展評審團獎。

《回不去的那座山》劇情講述來自城市的男孩皮耶卓，在與家人度假時，認識了高山放牧少年布魯諾，繼而發展出一段長達40年的友情。原著連《斷背山》作者安妮普露都盛讚「娓娓道來男人之間的友愛有多深刻」，電影則因闡述了男人之間無法談論的友愛，被戲稱為「直男版的斷背山」，日前更被選進台北電影節觀眾票選榜。

《回不去的那座山》由威尼斯影帝路卡馬林內利和義大利影帝亞歷山卓柏爾吉兩大天菜男星主演，兩人除是義大利影壇當紅巨星，私下更是好友，片中友誼據稱「完全真切真實」，將一段從少男到熟男、長達40年的深厚情感表露無遺。一場兩人在阿爾卑斯山上合力建造石屋的戲，親密友誼就在他們試圖重建童年情誼的當下、達到令人驚嘆的頂峰。