台東市區發生隨機砍人案件？1男持美工刀砍1年輕女子

台東市中興路二段今天中午12點許疑似發生1起持美工刀傷人案件，1名男子不明原因持美工刀砍傷尾隨攻擊1名約26歲女子，附近居民發現後趕緊壓制這名持刀傷人的男子，受傷的女子身體多處受傷、生命徵象穩定，目前送往馬偕醫院治療。台東警分局已將男子帶回警局偵訊。

台東警分局表示，9日中午接獲民眾報案，目前受傷女子已送往醫院，並將該名男子帶往派出所偵訊，有關案發詳細情形正在釐清中。