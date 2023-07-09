台東市區發生隨機砍人案件？1男持美工刀砍1年輕女子

台東市中興路二段今天中午12點許疑似發生1起持美工刀傷人案件，1名男子不明原因持美工刀砍傷尾隨攻擊1名約26歲女子，附近居民發現後趕緊壓制這名持刀傷人的男子，受傷的女子身體多處受傷、生命徵象穩定，目前送往馬偕醫院治療。台東警分局已將男子帶回警局偵訊。
台東警分局表示，9日中午接獲民眾報案，目前受傷女子已送往醫院，並將該名男子帶往派出所偵訊，有關案發詳細情形正在釐清中。
台東市中興路二段今天中午12點許疑似發生1起持美工刀傷人案件，1名男子不明原因持美工刀砍傷尾隨攻擊1名約26歲女子，附近居民發現後趕緊壓制這名持刀傷人的男子，受傷的女子身體多處受傷、生命徵象穩定，目前送往馬偕醫院治療。台東警分局已將男子帶回警局偵訊。
台東警分局表示，9日中午接獲民眾報案，目前受傷女子已送往醫院，並將該名男子帶往派出所偵訊，有關案發詳細情形正在釐清中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。