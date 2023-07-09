資深女星易淑寬的獨子易寶宏，因涉夜店殺警案遭判刑9年，不過近日因他被調到外役監服刑，引發熱議，更有基層員警憤而在網上發文表示，好奇矯正署用什麼標準，讓殺警的兇嫌服外役監；對此，法務部矯正署副署長透露「外役監遴選」條件，直言表現良好有悛悔實據，都能申請，而易淑寬也低調回應了。

易寶宏多年前因涉夜店殺警案被判刑9年，於2019年6月入監服刑，不過近期遭基層員警上網爆料此事，他表示，在得知消息後讓他覺得學長白死了「政府根本都在打假球」，更好奇矯正署用什麼標準，讓殺警的兇嫌服外役監「到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」。

對此，法務部回應，易寶宏2022年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。

此外，根據《三立新聞網》報導，易淑寬低調表示，自己作為一個母親，會守護在兒子身旁，陪他走過每個人生低谷，也相信兒子已經有極大的改變了，其他則不願多做回應；其實易淑寬為了兒子，已連續6年參加白沙屯媽祖遶境，即使走到雙腿都腫起來，她也不喊苦，仍跟隨在媽祖身後祈福。