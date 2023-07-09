民進黨2024總統參選人賴清德8日走訪台中東海商圈，巧遇2名男大生感謝他提出私立大學學雜費補助的政見，但種種跡象卻被各界懷疑根本是安排好的，酸他是「賴導」。對此，賴清德今（9）日接受訪問時否認有set過，澄清說「我完全不知道」。

賴清德今日下午出席全國信賴台灣姊妹會成立大會，活動開始前他先接受媒體訪問，馬上就被問到關於巧遇學生一事，他表示自己是接受邀請去參加活動，對於所謂「巧遇」一事完全不清楚，「因為我是受邀去參加那個活動，所以整個過程我並不清楚這個情況」。

賴清德昨日前往東海商圈，出現2名男大生感謝他補助私立大學學費的政見，遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料，其中1人是東海大學學生會的會長，且該男日前有參加支持賴政策的記者會。

PTT鄉民也發現，賴清德巧遇學生時，民進黨台中市議員曾威在賴身後對學生狂比手勢，質疑「巧遇學生還要議員提醒講話，這是甚麼奇怪的事情？」還有網友酸，此為明年2月才實行的法案，學生現在卻說很有感，認為這2名學生根本是安排好的。