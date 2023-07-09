藝人洪曉蕾近日在西班牙旅遊期間，因急性會厭炎加上交叉感染進行插管治療，引發各界關注，所幸手術後已脫離危險。衛福部台中醫院急診醫學科醫師李上杰表示，會厭是聲帶上方的一片軟骨，當其發炎腫脹時就易阻塞呼吸，嚴重恐窒息危及生命。常見的易感染族群包括男性、老年人、免疫缺乏病人及尚未接種疫苗的新生兒，最初幾乎皆以咽喉吞嚥疼痛來表現，但病程進展迅速，若伴隨發燒、聲音沙啞、呼吸喘鳴聲、無法平躺呼吸、胸悶及流口水等症狀，要特別警覺，快者幾小時內就會窒息死亡。

醫師李上杰曾說明會厭炎凶險之處，他表示，會厭是聲帶上方的一片軟骨，正常是薄片狀，平時功能是吞嚥食物時，暫時蓋住氣管入口，以防食物跑到呼吸道造成噎到嗆咳。但當會厭軟骨因為感染或其它原因發炎腫脹時，就很容易阻塞呼吸道，造成呼吸困難，嚴重恐窒息危及生命。

李上杰進一步指出，引起會厭炎最常見的原因是感染流感嗜血桿菌，但在幼兒疫苗施打普及的現在，整體發生率已大幅下降。常見的易感染族群包括男性、老年人、免疫缺乏病人及尚未接種疫苗的新生兒。由於急性會厭炎有窒息風險，李上杰說，臨床上也會持續觀察會厭腫脹變化，利用血氧濃度監測儀即時偵測呼吸道阻塞狀況，以即時讓患者接受氣管內插管或是氣管切開術的治療。

除此，根據台北市立聯合醫院忠孝院區官網的衛教資料顯示，急性會厭炎並無明顯流行季節，起初幾乎都是以咽喉吞嚥疼痛來表現，若伴隨發燒、聲音沙啞、呼吸喘鳴聲、無法平躺呼吸及胸悶、流口水等症狀，要特別警覺，其病程進展迅速，快者幾小時內就會窒息死亡。

而診斷急性會厭炎必須依賴醫師高度警覺，聽診時留意有無呼吸喘鳴聲，並配合X光攝影或內視鏡檢查；若情況緊急，需緊急插管或緊急氣管切開手術，並給予抗生素治療，即便患者沒有上呼吸道阻塞，也應留在醫院加強觀察。