阿里山國家森林遊樂區也有一定數量的猴群。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家森林遊樂區也有一定數量的猴群，嘉義林管處特別成立「人猴衝突巡護隊」。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山腳下知名景點「牛埔仔愛情大草原」，近日被NGO團體發現有台灣獼猴出沒，且疑似已有固定族群在鄰近八掌溪、樹木銀行一帶活動，雖相關單位未接獲猴子騷擾或搶食通報，仍提醒民眾不要餵食，食物盡量不要暴露在外，以免發生人猴衝突。

牛埔仔愛情大草原是進入阿里山國家風景區的前哨站，屬阿里山國家風景區管理處所有、管轄，對面就是逐鹿社區，近日有遊客在愛情大草原散步時，常看見約5、6隻獼猴接近八掌溪旁涼亭附近活動，另嘉義市野鳥協會會員，也在離愛情大草原不遠處嘉義林區管理處「南區樹木銀行」生態池附近，拍到獼猴覓食照片。

阿里山管理處副處長陳榮欽說，目前尚未接獲猴子出沒或擾民的通報，由於愛情大草原位處低海拔的山坡上，有獼猴出現不意外，提醒如有侵害民眾的行為，可通報阿里山管理處，再委由嘉義縣政府農業處相關單位處理。

嘉義林管處副處長李定忠說，樹木銀行後方有一片保安林，確實可能有猴子出沒，目前還沒聽說有造成危害，台灣獼猴生長於野外，覓食大自然植物花果屬正常的現象，嘉義林管處近年已針對阿里山國家森林遊樂區內獼猴族群進行調查，並成立「人猴衝突巡護隊」，於獼猴騷擾搶食遊客衝突發生必要時以防治驅離工具主動驅離，另台灣獼猴如果進入民宅、寺廟、學校教室等室內空間亦會進行驅趕。

縣府農業處畜產保育科長石蕙菱說，台灣獼猴屬於野生動物，在嘉義縣不論山區或接近平原區域，都容易遇到，尤其這幾年已觀察到，因食物取得容易，猴子逐漸接近人類生活區域，提醒民眾千萬不要餵食。