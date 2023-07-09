全家「水水很芒酷繽沙」原價65元，12日至25日會員新品嘗鮮價55元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11中秋預購「涼夏冰品」玩復古風，「虹牌油漆X枝仔冰城乳焦似漆冰淇淋」（右），259元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11「十方苑義式冰淇淋青青桔檸」，69元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富「百吉翡翠檸檬茶冰棒」，30元。（百吉提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「Daiichi咔咔香柚挫冰棒」，99元，限時3入79元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

台灣零售冰品市場一年達50億商機，相比傳統冰店，超商憑藉搶快又搶話題性的檔期輪替，帶動業績逐年成長至少10％，觀察夏季受歡迎口味由水果打敗苦甜咖啡與巧克力摘冠，超商紛推水果新冰，同時以復古風勾兒時回憶引爆冰品買氣，業績少說攀升2到3成。

全家Fami!ce霜淇淋品牌販售據點破2000間，靠新口味和聯名話題，帶動銷售翻倍成長，近期又與YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」聯手推具夏日風情的「木瓜牛奶」，將木瓜清甜香氣融入霜淇淋中，滑順香甜復刻台灣經典飲品，會員25日前APP隨買跨店取買霜淇淋10支僅350元；另也推「水水很芒酷繽沙」，融入青芒果與黃芒果，酸甜沁涼，包裝也設計出宛如傳統冰菓室的紅綠色調。

水果冰品清爽特色讓在乎體態的消費者也能大口吃，7-11推出少糖低熱量的「十方苑義式冰淇淋」，其中青青桔檸口味微甜微酸，11日前兩件85折；另中秋預購則推「虹牌油漆X枝仔冰城乳焦似漆冰淇淋」，以油漆造型桶盛裝綿密牛奶糖冰淇淋，復古潮流訴求好吃又好拍。

萊爾富也推散發檸檬清香與綠茶淡雅滋味的百吉「翡翠檸檬茶冰棒」，甜度不高且不含檸檬苦澀感，並包裹Q彈蒟蒻晶球，滿足咀嚼慾望。此外，看好夏季也是飲料銷售旺季，25日前推第二波「轉轉暑樂趣」活動，針對冷藏飲料、麵包近250項指定商品，任2件最低0元即可帶走。

OKmart則在Line團購群組推薦日本品牌Daiichi，推出「咔咔香柚挫冰棒」選用頂級新鮮柚子，甜而不膩外，內層含有柚子冰晶，打造像吃剉冰的口感，16日前享3入79元。