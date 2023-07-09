總統大選將在明年1月進行，國安高層透露，大陸目前確實正透過機艦擾台、認知作戰，農漁產品貿易當作工具介入。

如何判斷大陸正在介入台灣的選舉？情報單位研析，大陸除了頻以機艦擾台、破壞區域和平穩定，更以錯假訊息、灰色地帶威脅等方式對台遂行認知作戰，隨著總統大選日期逼近，對台的認知作戰力道預料將日趨強烈。

認知作戰部分，國安單位統計，國安局去年1至6月蒐報的爭議訊息約1400件、去年7至12月1600件，但今年1至6月就約1800件，數量明顯有增加，且預期下半年還會更多。

國安高層表示，經濟工具操作部分，大陸曾禁止台灣某些農漁產品輸入，近期則開始「由收轉放」，顯然是隨著選舉接近，營造「施惠」的氛圍。

國安高層指出，大陸介入選舉三項主因中，最困難的在「非法金流」的查緝，國安局為此與國外情報與執法機關合作，彌補斷點不易調查特性，同時檢調單位也特別開設專門課程，了解相關犯罪的態樣與模式。