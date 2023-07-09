Chinese WS15 aero engines achieved mass production and were tested in J20, compared with F119 engine, it maintained same thrust-to-weight ratio while not increasing the bypass ratio to 0.3 but maintaining 0.25.

Respect for Chinese scientific researchers. pic.twitter.com/nXSNXe61UQ — N͜͡i͜͡c͜͡o͜͡l͜͡a͜͡s͡🦦 (@wtfbluebird) June 30, 2023

中國最先進的第5代隱形戰鬥機殲-20已經換上期待已久的國產渦扇-15發動機，並成功首飛，引發各界的高度關注。分析人士表示，此舉是中共空軍的一大飛躍，可以讓殲-20與美軍F-22戰機的發動機F-119一較高下，但是渦扇-15距離量產保守估計至少還要5年。殲-20的進展雖是美國30年前的科技，兩國在相關科技上仍有落差，但已經拉近了彼此的距離。

殲-20配備渦扇-15發動機進行試飛的消息雖未獲得中國官方證實，但北京軍事專家對《美國之音》表示，該文未被官方屏蔽，任其在社交媒體上傳播，顯示訊息受到認可。他們指出，裝上渦扇-15之後的殲-20在爬升時的機動性、速度，幾乎和美軍F-22和F-35隱形戰機的美製F-119發動機不相上下。

美媒《動力》（The Drive）網站亦回應此一觀點稱，渦扇-15推力顯著提升殲-20性能，這是中國一項重大且期待已久的發展，也是殲-20和渦扇-15持續開發的重要里程碑。

澳門國際軍事會會長黃東分析說，中國軍迷之所以如此開心，是因為中國終於有能與美國F-22的發動機F-119一較高下的發動機出現。但是現在美國最先進的發動機已經升級到F-35使用的改良型F-135，新生產的F-35將使用新的發動機，「中美之間還是有個差距存在」。此外，中國2007年就已開發出渦扇-15，過了十幾年才首飛，比外界預計的慢很多，顯示自製發動機的困難程度確實很高。首飛之後還要生產定型才能量產，「沒有5年我看是搞不定」。

台灣前空軍副司令張延廷在接受《美國之音》採訪時表示，殲-20裝上渦扇-15後有兩個特色，第1個是它的推重比增加了，達到10.8，這已達到世界水準。美國F-35上面的F-135引擎的推重比是11，兩者旗鼓相當。他說，第2個特色是翻修時程拉長。渦扇-15的最大使用壽限究竟有多少個小時？目前沒有任何人知道，仍待後續驗證。

台灣國防安全研究院研究員舒孝煌則指出，搭配渦扇-15的殲-20將可大幅提升作戰能力，包括航程增加、能跟F-22一樣超音速巡航，同時掛彈能力也會提升。他說，這代表中共空軍的作戰半徑將會擴大，不論是對台海還是南中國海，或是美軍的海外基地，都將面臨更大的威脅。

舒孝煌強調，推力增強當然是殲-20性能上的飛躍，但是推力其實只是戰機發動機的一部分，其他如可靠率、壽命、維修間隔都會影響戰機性能表現，以及整體空軍機隊的妥善率與戰力。這也是俄製與中國製發動機最常為人詬病之處，即壽命與維修間隔都比較短。

至於有些媒體認為，中國200架殲-20全部都換裝成渦扇-15發動機的話，殲-20將會碾壓F-35成為全球最強戰機，但接受採訪的軍事專家們都認為「絕無可能」。舒孝煌說，美國空軍採購F-35的數量是2000架，加上盟友的F-35，全球將有3000架以上，大量生產對在後勤支援降低成本上有很大的益處。

先進的飛機發動機固然很重要，但未來空戰決定勝負的關鍵有2個，台灣前空軍副司令張延廷說，一個是火控系統 ，一個是電子戰，這兩者美國都比中國強很多。目前F-35的火控系統與航電系統較殲-20更為先進，換上新發動機的殲-20整體戰力仍無法跟F-35匹敵。