新北市瑞芳區8日發生民眾登山失蹤案件，9日中午尋獲時，卻已經不幸罹難。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區8日發生民眾登山失蹤案件，9日中午尋獲時，卻已經不幸罹難。（翻攝照片／張志康新北傳真）

一行9名同事趁著假日相約出遊，打算登新北市瑞芳區的劍龍稜，不料其中一名同事脫水腳抽筋先行下山，但等到晚間仍不見人影，經過警消連續兩天的搜索，卻於9日中午在十三行遺址附近發現其身影，已經身亡。

警方表示，8日清晨一行同事共9人相約到新北市瑞芳區爬山，一行人從南子吝上山，打算爬劍龍稜到勸濟堂。但其中一名柳姓男子半路上因為脫水、腳抽筋，與同伴們分別，自行先下山。

但其餘友人在下午到了終點勸濟堂後，卻久等不到先行下山的柳男，便於6時許向警消報案求援。新北市消防局六大隊在接獲報案後，晚間7時15分便展開搜救，一直搜索到555峰最高點都沒有發現柳男的身影。

經詢問同行者，同行者表示，最後一次看到柳男時，是下午2時在555峰的下撤點，最後通話時間是在4時50分。消防人員在搜救過程中，也試圖撥打柳男的手機，手機雖打得通，卻都沒有接聽。

消防人員8日搜索到半夜都毫無所獲，9日上午，便規畫路線在可能的區域持續搜尋，並出動空拍機加大搜索範圍。

到了9日中午12時34分左右，消防人員在水湳洞十三行遺址，第二及第三舊煙囪道附近的樹林裡，找到了柳男，但柳男已經不幸罹難。新北市消防局正設法將柳男的遺體搬運下山。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：團體登山如果遇上天候不佳、人員狀況不好，都應該以團隊共同行動為原則。對於當地路況、氣候以及自身條件要充份了解，不要單獨行動或超出自己能力範圍。若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。

至於柳男發生了什麼事，又是因為什麼原因身亡，警方表示，有待遺體載運下山後，報請檢察官相驗，才能進一步調查並釐清死亡原因。