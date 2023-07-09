2020東京奧運將運動攀登納入正式競賽項目，全世界掀起一股攀岩熱潮，高雄4名熱愛攀岩的年輕人因志同道合，在三多商圈創辦「B-TOPIA攀岩館」，並運用高市府青年局的青創補助投入行銷活動，讓更多人可以認識這項結合腦力和體力的運動，體驗當蜘蛛人的快感。

「B-TOPIA攀岩館」是由一群熱愛攀岩的青年共同創辦，他們彼此在攀岩館相遇並結為好友，因為對攀岩的熱愛與了解，想讓更多人能接觸這項運動，選擇在南高雄開業，他們深信只有透過市場的投入與競爭，才能提升高雄整體攀岩環境。

B-TOPIA攀岩館創辦人Alice指出，攀岩分為「上攀」和「抱石」，上攀高度大約3至4層樓高，有確保員及安全繩索；抱石則是高度低於5公尺，運動者不需使用繩索，下方舖設軟墊，因此要體驗抱石，就要先學會怎麼安全地摔到軟墊上。

B-TOPIA以「抱石」為主要經營項目，只要穿上岩鞋便可開始依照各難度等級路線攀登。館內除了現場的攀岩體驗外，也針對各等級玩家不定期舉辦「逼他爬團練日」，團練不僅可以互相切磋技術，岩友們彼此的加油打氣讓運動過程有趣不孤單。

Alice表示，因為抱石運動相對安全，同時又是全面性的肌肉運動，只靠蠻力無法完攀，必須動腦去想攀爬路線的解法，相當具有挑戰性，因此許多年輕人愛上這項運動，近來也有愈來愈多家長讓孩子接觸抱石運動挑戰自我。

B-TOPIA攀岩館創辦人小宇表示，攀岩在高雄還不算是熱門運動，在台灣攀岩館也幾乎沒有過路客，若有民眾想要嘗試這項活動，必須透過網路搜尋或社群分享，所以很感謝青年局的青創補助幫助他們投入行銷活動，讓更多民眾可以看見B-TOPIA攀岩館。

高市府青年局長張以理表示，年輕人是一群充滿著理想的族群，青年局特別規畫青年創業貸款、創業補助等資源協助，也推出一系列輔導課程，協助青年能在實現夢想的過程更加踏實且輕鬆。