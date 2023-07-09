高雄市岡山區44歲翁姓男子於7月8日晚間7時在岡山路267號前的紅燈亮時穿越斑馬線，兩名機車騎士25歲呂姓男子、21歲李姓女子見狀急忙煞車，兩人追撞倒地，所幸送醫無大礙。警方表示，將在查訪後對翁姓男子開出500元罰單。

為防止行人發生車禍，全國各地近來發起禮讓行人活動，但7月8日一名翁姓行人卻不守規矩，在紅燈時穿越斑馬線，導致兩名機車騎士在岡山路（舊省道）摔車。此地點臨近岡山區文賢市場。

警方表示，對於這名行人紅燈穿越斑馬線，依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處500元罰鍰。由於行人並未駕駛動力交通工具，所以不構成刑法的肇事逃逸罪嫌。警方已經在案發後調閱監視器畫面，查訪此人的身份，將一併送往交通事故鑑定委員會，鑑定肇事主因。

警方也指出，行人「帝王條款」生效的前提是行人正常穿越斑馬線，未有闖紅燈、無故停留、玩耍等舉止，如仍不幸被撞到，駕駛人須負全責；如果行人未按規定而出車禍，則須負擔部分肇責。