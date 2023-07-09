受到外界高度關注的四接「協和電廠更新改建計畫」環評專案小組會議上周五召開，但環保署官員及環評委員卻在中場休息時間無預警宣布接續採線上視訊會議，外界痛罵黑箱。環保署前副署長詹順貴於臉書表示，被罵黑箱只是剛好，若環保署長張子敬當上環境部長，除總統大選外，其他選舉將拒投民進黨。

詹順貴表示，日前四接環評的專案小組審查過程荒謬至極，面對2個在野黨立委、1位民選基隆市長大軍壓境，立委霸佔麥克風不放，不斷以自以為是的意見透過程序問題，杯葛環評會議進行達4小時，環保署長張子敬作為政務官卻一點擔當也沒有，躲得遠遠的，毫無作為，放任只是單純民間委員的專案小組主席無法終止毫無正當性的程序杯葛。

「面對立委那種無厘頭的程序杯葛，便是政務官應該出面善後的職責與時機」，詹順貴說，出面善後不是護航讓專案小組通過，而是出來遏止立委繼續仗勢進行沒有正當性的程序杯葛，結果會議開了幾個小時突然讓環評委員私下換場地，這是台灣環評史上頭一遭，也是史上最離譜的因應方式，被罵黑箱、被批評得體無完膚也只是剛好而已。

詹順貴透露，不管是誰出的餿主意都讓沒有資格升格為環境部的環保署再次蒙羞，而政治責任當然應由只想好官自為但絕不承擔政策風險的張子敬概括承受。

他說，很多人私下告訴自己，張子敬一直努力積極爭取首任環境部長之職，如果蔡政府果真讓張子敬當上環境部長，以後除了攸關台灣民主自由的總統選舉之外，其他任何選舉就再也不會票投民進黨。