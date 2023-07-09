女生沒穿內衣很奇怪嗎？一名女網友抱怨，最近天氣太熱穿不住內衣，使她有了不穿內衣出門的想法，但之前出門買宵夜時不穿內衣出門，卻被朋友嫌是怪人，讓她驚訝「女生不穿內衣很奇怪嗎？」吸引許多妹子回應「已經沒穿內衣5年了，超爽」。

一名女網友在Dcard發文，台灣夏天悶熱，她又怕曬黑每天包緊緊，導致每次出門不到5分鐘就不停飆汗，實在很不想穿內衣出門，不過之前和朋友提到，她半夜出門買宵夜不會穿內衣時，卻被朋友嫌棄是怪人，好奇不穿內衣很奇怪嗎？直言不穿內衣真的蠻舒服的。

文章一出後，讓不少女網友紛紛留言：「我也有同樣煩惱」、「超級熱！但是我穿了幾天帶胸墊的小可愛被悶出紅疹，以前穿內衣都沒有，嚇得我趕緊換回原本的內衣」、「是你朋友還沒體會到不穿內衣的快樂」、「買Bra Top，這樣你跟路人都獲得自由」、

同時也有很多妹子回應，已經不穿內衣很多年了，「我實行不穿內衣一周了，胸墊、胸貼、Bra top都不穿直接激凸，非常舒適」、「我都直接穿小可愛，但我不穿應該也不會激凸，平胸唯一優點」、「不穿+1，出門的時候會再多穿一件衣服」、「已經沒穿內衣5年了，超爽」、「不會啊我常沒穿內衣+胸貼出門」、「Bra Top真的讚，已經不穿內衣多年了」。