眾人體驗體驗醃漬蕗蕎。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

豐收的喜悅。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮盛產的西瓜、花生和甘薯並稱「三寶」，而南港里南勢山種植的蕗蕎，近年來也逐漸打響知名度，為農特產品再添一寶。南勢山社造推廣協會9日舉辦「蕗蕎節」推廣活動，縣長鍾東錦、議長李文斌及地方各界連袂出席，扛鋤頭下田採收，體驗醃漬蕗蕎DIY並品嘗蕗蕎入菜特色料理，讚賞蕗蕎是健康好食材，縣府將協助推廣種植面積，支持研發更多元的美食料理，增加農友收益。

後龍南勢山社造推廣協會理事長陳忠勳表示，南勢山一帶地勢稍高，天候及土壤適合蕗蕎生長，而蕗蕎又是入菜好食材，經多年來推廣目前種植面積約5公頃，社區已連續舉辦7年的「蕗蕎節」大力行銷，也成了地方一大特色。蕗蕎通常是每年農曆九月種植，隔年端午節前後採收，老一輩的都知道，買蕗蕎就要挑選帶有泥土但還沒發芽的，才是上品；協會則保留一塊提供來賓體驗收成的喜悅。

社區的迎賓鼓和舞蹈為「蕗蕎節」熱情揭開序幕，縣長鍾東錦率同農業處長陳樹義、休閒農業科長丁美君出席，議長李文斌、縣議員葉忠倫、邱毓興、立委陳超明助理、鎮長謝清輝及代表、里長多人，都到場為蕗蕎代言、行銷；會場也展售後龍新四寶，同時準備6道蕗蕎料理讓來賓品嘗。

縣長鍾東錦與議長李文斌等來賓，先由協會理事長陳忠勳夫婦帶領，人手1支鋤頭，頂著烈日下田挖採蕗蕎體驗收穫的樂趣，儘管「汗滴蕎下土」，依舊難掩豐收的喜悅；鍾東錦等人接著體驗醃漬蕗蕎的繁瑣過程，最後品嘗主辦單位準備的原味蕗蕎、蕗蕎紅燒魚、蕗蕎煎餅及蕗蕎爌肉等6道美食，從產地到餐桌，更進一步認識蕗蕎這項農特產。

鍾東錦表示，蕗蕎是非常健康的食材，他從小時候就很喜歡。據他觀察，早期要在南勢山這個地形、水源不利的地區從事農耕，肯定相當辛苦，工商業早期有農業相挺才有繁榮進步的今天，現在時空背景變動，換工商業來當農業的後盾，應該也很合理。

鍾東錦表示，蕗蕎是健康受歡迎的食材，值得推廣，縣政府會持續爭取中央協助，不論在經費補助、技術升級或研發更多樣化美食，都能向前邁進一大步，增加辛勞農友的收益和福利。

他感謝農委會、農改場及水保局相關單位的重視與協助，也期許地方研擬並提報完善的推廣計畫，相信在立委陳超明、議長李文斌和議員、代表、里長熱心協助下，中央、地方連線，更成功行銷蕗蕎。他離開會場前，應鄉親熱情之邀，高歌一曲大家耳熟能詳的《一剪梅》，增添歡樂氣氛。

農業處長陳樹義指出，後龍除持續發展四寶農業之外，推廣溫室蕃茄和香瓜也有不錯的成果，接著還將輔導農友種植無花果，落實吃當季、食在地的健康飲食理念。