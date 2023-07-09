副總統賴清德8日去新北去林口視察社會住宅，桃園市議員凌濤表示，賴清德行程有立委參選人全程穿競選背心參與，照片還放上總統府官網。痛批賴清德公開用總統府的網站為民進黨的候選人宣傳，根本是把國家當「賴家」。

凌濤說，行政院6日上午宣囤房稅，下午賴清德就宣布居住正義三劍選舉支票。賴清德去林口視察社宅，民進黨黨部主委兼立委參選人穿競選背心全程參與，總統府官網還發照片，為政黨候選人宣傳。他說，賴清德的臉書照片，把視察照片當競選文宣，完全不顧黨政份際。

凌濤也提到，6月10日，賴清德成立桃園後援會，行政院副院長鄭文燦穿「行政院副院長」背心上台致詞、鄭賴同框一站就是1小時，當時鄭文燦還下令桃園要贏8萬票。凌濤質疑，是要對全國公務員示範黨政不分嗎？下班時間就可以穿印有公務職的衣服為民進黨助選嗎？

凌濤批，總統府官網公布的照片，代表國家重要大政的走向，民進黨吃銅吃國家豆腐，簡直是「把國家當成賴家」、「信賴國家變成姓賴」他呼籲，2024拚政黨輪替下架民進黨！