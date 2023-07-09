民進黨2024總統參選人賴清德8日遇到2名大學生，當面感謝他提出的私立大學學雜費補助政見，遭各界質疑是「擺拍」，雖然賴本人否認，但國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯分析賴政治生涯的各種「巧遇」，狂酸賴走到哪裡都會出事，根本是「政治界金田一」。

徐巧芯今（9）日在中天節目《週末大爆卦》表示，巧遇在政治上本來是一種降低敏感性質的手段，不同人透過巧遇同框，讓大家產生猜想、連結，甚至可能會引起討論，是一種傳遞信號給民眾的方式，但賴清德卻完全不是這麼一回事。

「他是造神型的巧遇！」徐巧芯分析，賴清德的巧遇看起來比較像臨演的方式，從過去巧遇很多病患，再到如今的小黑狗、勸小朋友回家及東海大學學生等，想凸顯出賴自己有多親民、多接地氣、多接近年輕人，目的是為了把自己捧高，「這是你所謂去建立人設、造神人設的時候，讓大家看到很假的一面」。

徐巧芯酸，包括有人昏倒、老太太中暑等，過去各種荒謬的事情都會出現在賴清德身邊，而且都是賴能夠迅速給予幫助的事件，讓人覺得他真的是神醫，但其實賴根本就與動漫人物「金田一」相同，走到哪裡都會出事。