李鐘碩相隔5年來台，嘴甜讚「最美的風景是粉絲」。（Applewood Taiwan提供）

李鐘碩狂比各種愛心撩台粉。（Applewood Taiwan提供）

韓國男神李鐘碩退伍後首部韓劇作品《黑話律師》一舉奪下MBC演技大賞，昨（8日）晚在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，他帥氣演唱戲劇代表作之一《當你沈睡時》的主題曲〈到我身邊〉登場，對於自己相隔5年再次在台灣粉絲面前獻唱，李鐘碩笑曝：「為了讓大家聽到好歌聲，我從採排時就開始很緊張了。」台下粉絲用韓語熱情回應「很好聽」，讓李鐘碩樂得直呼超開心。被問到對台北的印象如何，李鐘碩更嘴甜說「今天也一如既往最美的風景是粉絲」。

自認是宅男的李鐘碩透露在家很有安全感，他最開心的就是餵食愛犬，看到OTT平台有最新作品上就會卯起來追劇，坦言待在家裡就是充電的最好機會。原本不太喜歡運動的他，為了這次世界巡迴見面會也開始認真跑跑步機，並強調鍛鍊胸部、手臂，甚至還求好心切進行了72小時斷食計畫，他得意地說自己肩膀最好看，也持續鍛鍊下半身、做有氧運動，一切只為了呈現出身體最好的狀態。他也笑稱一來台北就「破功」，抵台當晚便前去品嚐知名烤鴨，活動當天中午則大啖小籠包，忍不住向粉絲們「告狀」，透露見面會當天上午本來想去運動，但因為經紀人說要去吃好料而讓自己沒時間運動，最後決定去三溫暖流汗，讓自己既能維持身材又能吃到美食。

見面會上也狂送粉絲福利，在全場分組遊戲的環節，有位粉絲因抓不到節奏而頻頻跳繩失敗，貼心的李鐘碩便從一開始牽著對方的手一起跳繩，到最後更捧著粉絲的臉為其加油打氣。隨後他在挑戰踢毽子、翻水瓶項目接連失敗，也大方接受懲罰跳了女團NewJeans的〈Hype Boy〉舞蹈，粉絲則幫他完成了先前許下的心願：「我12年來一直為大家做buing buing（부잉부잉）的撒嬌，如果遊戲都過關的話，希望全場粉絲對我做buing buing（부잉부잉）並用韓語對我說『我愛你』」，讓李鐘碩開心到跑回後台拿手機，親手錄下這個可愛的畫面。

見面會的最高潮，莫過於李鐘碩現場畫圖做環保杯送粉絲的環節，被抽中的幸運粉絲竟穿著一身新娘禮服、拿著捧花上台，她興奮表示今年25歲，從11年前就開始喜歡李鐘碩，讓李鐘碩又驚又喜，把環保杯當做「交換禮物」送給對方，2人最後更大大擁抱，讓女方完美圓夢。而台灣粉絲帶給李鐘碩的驚喜還不僅如此，全場最後總動員排出韓文的「永遠是你的With」，李看了之後也感性引用名句「今晚的月色真美」（意指：我愛你)）來回應粉絲們的愛。最後在他獻唱「EXO」成員D.O.的〈沒關係〉結束昨晚的活動。