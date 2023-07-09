全台各地高溫炎熱，台北市政府自6日起已連續3天發布熱浪預警，並每日啟動高溫調適應變措施，包括使用回收水在路面灑水降溫207公里、澆灌公園綠地植栽、關懷弱勢族群、宣導市場、食品安全等，以降低極端高溫對市民可能造成的熱危害。

根據環保局統計，這波熱浪北市府各機關調適因應措施執行成果包括，環保局道路高溫灑水里程207公里，計使用回收水420公噸；公園處加強澆灌植栽26萬1404平方公尺；勞動局進行高溫勞動檢查13場次；社會局關懷獨居長者、獨居身心障礙者及街友計3181人次；衛生局輔導食品業11處次，及市場處赴市集及攤販集中場宣導高溫食安92場次等。

針對長時間在戶外工作的清潔隊員，環保局表示，已加強職安衛教，並由幹部實地巡視關心同仁狀況，適時調整清潔隊員工作時間，避免在高溫下長時間工作，並提供充足飲用水、食鹽及休息場所。

環保局提醒，白天正午時段高溫炎熱且紫外線強烈，建議民眾儘量待在陰涼處所，減少長時間戶外活動；若需外出應做好防曬措施。不論在室內或室外，應記得隨時補充水分，尤其是家中有老人或幼兒者要特別注意，以預防發生中暑、昏厥等熱危害情事。