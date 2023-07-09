2024選戰將近，民進黨總統參選人暨副總統賴清德周末行程滿檔，他今日出席全國信賴台灣姊妹會成立大會，承諾當選後將會盡一切力量，讓台灣每位女性有尊嚴地追求自己想要的生活，「未來我的責任就是讓大家幸福。」他也重申民進黨對性平事件零容忍，不該以大局為重，未來立法院將通過性平三法修正，創造更友好的環境。

全國信賴台灣姊妹會成立大會下午登場，現場聚集約1500名姐妹會支持者到場讚聲，民進黨立委吳思瑤擔任主持人，另包括台中市信賴姐妹會總會長王康秀絹，被封青春女力團長立委賴品妤都登台助講，新竹縣姐妹會更手折2024顆寫滿台灣加油的紙星星，為賴清德加油。

王康秀絹致詞時說，盼全國姐妹勇敢站出來做賴清德的堅強後盾，今日共有全國24個鄉鎮、700位女性支持者參與，年齡分布從1歲到83歲，是跨世代的「三代同堂」組合，盼號召更多的女性朋友，延續姐妹們的熱情和力量。

賴清德笑說，「人生難得的機會，非常幸福，在可愛的玫瑰花聲中，妳們用舞蹈迎接我進來，這是生平第一次，（他）感到非常非常的幸福，謝謝大家」未來他會一一落實紙星星中寫的留言，讓每位女性都能「亮晶晶」，支持者隨後也喊出「我愛你」表達支持，現場氣氛相當。

賴清德隨後承諾，將來會盡一切力量，讓台灣每位女性有尊嚴地追求自己想要的生活，無論是選擇行業、追逐夢想，又或是選擇結婚養兒育女，都能一一實現。「未來我的責任就是讓大家幸福。」

賴清德說，台灣是民主自由國家，其中男性固然貢獻很多，但女性也沒有缺席，他接著細數多名民進黨女性從政人物，如前總統呂秀蓮、監察院長陳菊，另有因先生的關係勇敢走向政治，發揮犧牲奉獻精神的鄭南榕遺孀葉菊蘭、前彰化縣長周清玉及作家黃越綏，除第一線勇敢面對專制獨裁的女將外，而家中婦女貢獻也非常大。

賴指出，除了追求屬於自己的幸福外，還有一個上位目標，那就是共同捍衛民主自由體制。其中，若要使女性在職場上自由無憂慮的追求夢想，必須建立性別友善的環境，不久前民進黨內發生幾起性平事件，他身為黨主席，立刻劍及履及，採取零容忍立場解決此事，對內強調這種事不用大局為重，沒有一個人的身體容許別人冒犯。

他說，我們不僅要建立民進黨內的制度，近期立法院臨時會就會通過「性平三法」修法，盼能阻絕相關事件再次發生，雖然不樂見相關事件發生，但一旦發生就要勇敢解決，「不僅解決個案，同時建立環境，不分黨內、全國」，才不辜負站出來、陳述過往傷痛的受害者。