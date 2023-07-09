每個人談戀愛的方式都不同，有些人是一見鍾情，有些人則需要日久生情，《小鐵星座》運勢專欄指出，獅子男和水瓶女、天蠍男和牡羊女、天秤男和雙魚女組合最容易一見鍾情，因為個性互補且相處過程也能十分融洽。

1、獅子男和水瓶女

獅子男對神秘或古靈精怪的人特別感興趣，而獅子男雖然霸氣，但很多時候不敢表達內心的想法，即使一見到女生就喜歡上對方，也不會馬上展現出來。獅子男容易被水瓶女的神秘所吸引，因此一見鍾情並積極展開追求。

2、天蠍男和牡羊女

牡羊女個性開朗，總是帶給人無限的溫暖和快樂，是人群中不可或缺的開心果。天蠍男個性比較沉穩，很有想法，因此牡羊女覺得天蠍男很有個性，也非常可靠，而天蠍男則喜歡牡羊女活潑開朗的氣質，當他們相遇時，一見鍾情的機率是很大的。

3、天秤男和雙魚女

第一印象對於天秤男和雙魚女來說非常重要，而雙魚女個性溫柔善良，情感也非常豐富。天秤男則是點子多，喜歡享受生活，當兩人相遇時，會被彼此的氣質外貌所吸引，而產生好感。