新北市漁業處與台灣山海天使環境保育協會合作，在貢寮和美漁港舉辦一系列珊瑚復育及水上休憩活動，讓民眾能夠在親水體驗同時，也能為珊瑚復育盡一分心力。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

暑假開始了，還不知道暑假要去哪裡玩嗎？其實，位於新北市貢寮區的和美漁港，在新北市漁業處的推動下，已經轉型為「生態復育與生態體驗中心」，不僅可以在這裡進行水上遊憩活動，也可以親手為復育珊瑚盡一分心力。

新北市漁業處與台灣山海天使環境保育協會合作，將貢寮區的和美漁港打造為「生態復育與生態體驗中心」，今年已是雙方第四年合作。除在和美漁港舉辦親水體驗活動外，民眾也能在和美漁港協助珊瑚復育，深化深化海洋保育觀念，且能親近海洋，也讓傳統漁港不再只是漁港。

台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶表示，今年暑假共舉辦4梯次活動，每梯次40人，在6月20日一開放報名時就瞬間額滿，非常感謝民眾熱烈支持，接下來會透過專業師資帶領民眾認識珊瑚種類、生態特徵、資源及保育現況，以及親手操作珊瑚苗分支、種植。

陳映伶指出，今年活動預計在和美漁港種植120株以上的珊瑚苗，目標累計達290株珊瑚，未來也將持續配合新北市政府漁業處辦理體驗活動，復育更多株珊瑚，打造良好珊瑚生態棲地。

除了種珊瑚，在活動期間也提供和美港區進行水上遊憩活動，救生員及安全設施一應俱全，讓參與的大小朋友都玩得相當開心。活動中結合水上救生觀念及技巧，讓民眾在寓教於樂中學習親水安全和救生觀念，除了延續原有的魔毯競賽活動，今年度還新增了SUP體驗，讓民眾站立在大型划槳板上，挑戰平衡感，接觸大自然欣賞海洋的美景，進而親近海洋及愛護海洋。

台灣山海天使環境保育協會除了再次與金屬工業研究發展中心合作，共同製作以大理石或蚵殼等天然材料作為種植珊瑚苗的基座外，更規劃在今年10月把與荷蘭復甦行動執行長兼藝術家Karin Janssen女士合作的水下藝術創作作品－「領航者」放置於和美漁港海洋生物復育區，成為珊瑚復育基座，提供海洋生物一個嶄新生長空間。

新北市漁業處表示，「和美海之家」活動從開辦以來，受到民眾熱烈迴響，今年度再次透過辦理「和美海之家」生態復育及親水體驗活動，帶領民眾參與海洋保育，並持續推動漁港轉型及活化，將和美漁港打造為環境教育及生態復育基地，結合鄰近美艷山漁港的栽培漁業中間育成中心和復育執行基地的新北市海洋資源復育園區，打造「海洋復育金三角」，讓海洋資源永續利用。