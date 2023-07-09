土耳其裔藝人吳鳳與台灣老婆Rynne（陳錦玉）結婚8年，育有2個女兒，一家4口甜蜜幸福。不料，老婆近日出現頻尿症狀，檢查後發現是子宮肌瘤，而且已經長到8、9公分，決定下個月動手術開刀。

吳鳳在臉書透露，老婆最近有頻尿問題，檢查驚覺是子宮肌瘤，還長了8、9公分大，原本想安排最不侵入式的治療方式，但做了詳細檢查後，發現肌瘤密度偏高又太硬，因此還是建議傳統手術。不過，因為他們接下來要出國，和醫生討論後，決定8月底回台灣後再處理。

因為怕大家擔心，吳鳳連忙緩頰子宮肌瘤是女生很常遇到的身體狀況，幸好現在科技發達，比較容易處理，老婆也很樂觀，等度假結束後再好好治療，「她是我這輩子最愛的女生，有時候我覺得她太認真工作，想要表現更完美」，即使在醫院也準備筆電繼續工作，個性就是想把一切都做得很完整。

吳鳳稱讚，老婆真的是一位優秀的人，讓人想要更照顧和鼓勵她，雖然子宮肌瘤帶來不方便，但她現在很放鬆，心情很愉快，最後提醒大家要好好照顧身體。

消息一出，引發一番討論，網友紛紛建議：「子宮肌瘤很普遍，安心配合醫生也定期追蹤，沒事的！恭喜你娶到好老婆」、「記得別喝中藥補湯，免得肌瘤越來越大顆，也別吃山藥，因為我本身就是有子宮肌瘤」。

此外，也有人提醒要盡早治療，「有子宮肌瘤要盡早處理喔！否則太大連子宮都要拿掉了，家人的經驗」、「建議還是要審慎及早處理，我有一個朋友也有子宮肌瘤，大約40幾歲的時候發現，因工作太忙沒有及時處理，後來發現非良性，且病情每況愈下，最後危及性命，我因而失去一位好友」。