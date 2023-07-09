夏季炎炎，有些民眾會中暑以刮痧緩解中暑不適的症狀，中醫師提醒，若感到噁心、想吐、頭痛，甚至流鼻水等陰暑症狀，不適合刮痧，建議就醫治療，避免身體健康受影響。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

夏季炎炎，有些民眾會中暑以刮痧緩解中暑不適的症狀，但中醫師表示，中暑有分陰暑和陽暑，若感到噁心、想吐、頭痛，甚至流鼻水等症狀，即為陰暑，不適合刮痧，可透過按壓掌側腕橫紋上約3根手指，兩條肌腱之間的心包經內關穴緩解，不過仍建議就醫治療，避免身體健康受影響。

花蓮慈濟醫院中醫部醫師利丞鑫指出，中醫理論的中暑分成「陽暑」跟「陰暑」，一般最常見的狀況為陽暑，在太陽底下或氣溫高的地方停留太久，曝曬過多的日照，開始會有身熱汗多的症狀，不僅心情隨汗流得愈多愈煩躁，甚是會出現口渴、精神委靡不振渾身不對勁等狀況，屆時中醫會選用「清暑益氣湯」治療，坊間則用「刮痧」緩解身體不適。

刮痧雖能改善「陽暑」症狀，卻不適用於「陰暑」，利丞鑫說，陰暑通常是因天氣熱，頻繁進出冷氣房，或流了滿身汗之後直接進入冷氣房吹冷氣，過度的冷熱交替，造成身體的汗流不出來，以致出現噁心、想要嘔吐、頭痛，甚至是流鼻水的症狀。

因此，中醫會選擇以「外感」方式治療「陰暑」，意即當成「感冒」處理，先利用針灸改善急性期的不適症狀，合併使用艾灸的貼敷來治療。

利丞鑫表示，刮痧是透過刺激體表經絡達到促進氣血循環、疏通經絡的功效，可選擇家中的陶瓷湯匙，或接觸面圓潤的木頭、塑膠板，刮人體的督脈、膀胱經，也就是脊椎旁邊約2.5公分之處，刮痧板跟皮膚間的角度約為30至45度角，可搭配一條根藥膏、凡士林、嬰兒油或精油使用，建議刮到皮膚有點粉紅色、有些紅疹就好，將體內過多的熱散發出來，但要小心不要刮成紫色，可能會有出血、過度刺激皮膚等問題。

除了陰暑不適合刮痧，如有發炎、泌尿道感染、皮膚敏感或局部外傷等狀況，或是慢性疾病造成凝血功能異常的時，也不適合刮痧，利丞鑫建議民眾刮痧前最好諮詢合格中醫師。

利丞鑫也提到，如因日曬過度產生中暑不適時，民眾可就近在便利商店或藥局購買退熱貼或用冰涼毛巾，貼在後頸與背交界，脊椎最突位置的「大椎穴」；如噁心想嘔吐時，可透過按壓位於掌側腕橫紋上約3根手指，兩條肌腱之間，心包經的內關穴，緩解中暑症狀。

除了刮痧治療中暑，適當飲食也能減少中暑危機。利丞鑫建議民眾可以在夏季多食用芒果、鳳梨及西瓜，但要適量，避免過量可能造成腹瀉等問題。