直播主「黃小四」日前在國姓北山巧遇長約1.3米、身型壯碩的「龜殼花」，因剛吃飽警覺性相當高，不斷張口齜牙恐嚇。（黃小四提供／潘虹恩南投傳真）

夏季蛇類出沒頻繁，繼國姓北山日前出現長約1.3米、身型壯碩的「龜殼花」被直播主「黃小四」巧遇，又有民眾8日晚間於埔里鎮中路坑溪賞蛙時，直擊1條紅斑蛇將黑眶蟾蜍纏住欲張口吞食；南投縣消防局呼籲，民眾發現蛇類勿靠近，更不要逗弄挑釁。

南投縣埔里鎮桃米生態村生態資源豐富，園內高達23種原生蛙類占台灣青蛙種類的79％，園區的中路坑、芧埔坑、草湳等濕地與桃米坑溪主流、各支流河床、社區內茭白筍田及各民宿與紙教堂附近水池，都是熱門賞蛙地點。生態攝影專家李榮芳8日晚間帶領遊客賞蛙，就在中路坑溪畔發現1條紅斑蛇。

他說，該條紅斑蛇正開口準備吞食黑眶蟾蜍，蛇一動也不動，黑眶蟾蜍也沒有掙扎，可能早已窒息死亡。不過為避免干擾蛇類進食，牠也提醒遊客放低音量與減緩動作，安靜觀察或拍攝就好，大家都拍得很高興。

日前期關注各項生態議題的黃小四也在國姓北山1處農園地灌溉水管旁發現身長約1.3米、身型壯碩的毒蛇「龜殼花」，因其身體部分鼓起，推測牠剛進食完畢。當時龜殼花一發現有人靠近，立刻進入備戰狀態，張口對著黃小四齜牙警告。

黃小四說，龜殼花屬於會主動攻擊的蛇類，龜殼花備戰攻擊時頭部會豎高且張大嘴巴，不過這次龜殼花張口角度比頭部大好幾倍，實在嚇人，拍下影像後就安靜離開。他也呼籲，野外遇蛇不論是否為保育類或有無毒性，都切勿逗弄，安靜離開即可。

南投縣消防局呼籲，民眾從事野外活動，若發現蛇類應保持距離，勿靠近，更不要逗弄挑釁；隨天氣炎熱，蛇類誤闖民宅狀況變多，部分蛇類恐有劇毒，建議民眾若在家中發現蛇蹤仍要通報119，協請鄰近消防隊移除為宜，以策安全。