嘉南平原30年來頭一遭二期稻作部分停灌。（農水署嘉南管理處提供／程炳璋台南傳真）

南台灣2期稻作灌溉時程已過半個月，農田水利署評估曾文、烏山頭2座水庫水情不佳，8日宣布嘉南灌區的2期稻作除1、2組部分供灌，3到6組共2萬8774公頃灌區皆停灌，是2期稻作近30年來頭一遭宣布停灌，影響至少10萬農民。

嘉南平原共約4萬公頃稻田，曾文與烏山頭水庫蓄水量一直是農水署評估2期稻作供灌的主要依據，自2019年8月白鹿颱風之後，台灣已有1400天無颱風登陸，氣象預報15日以前有颱風登陸機率甚低，對十分依賴颱風雨的南部水庫影響甚鉅。

曾文與烏山頭水庫9日為止蓄水率合計僅18.92％，還不到2成，共計1億1000萬噸。農水署評估，嘉南灌區6組灌區如要全數供灌，需水3億多噸，日前已展開供灌的第1、2組灌溉面積約1萬3000公頃，估計將用掉8000萬噸水。

其餘的第3、4、5、6組面積共2萬8774公頃，需2.7億噸水。農水署依據曾文與烏山頭2水庫的現有水量，推估到年底可能進帳的水量恐有不足，8日宣布嘉南灌區3到6組全面停灌。

農水署嘉南管理處表示，嘉南灌區2期稻作部分停灌措施是近30年來頭一遭，將影響10多萬農民，農水署宣布比照1期稻作停灌，訂出補償措施。

根據農委會公告的補償態樣分為︰公告區域不種稻作且種植符合「綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.6萬元；如不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.5萬元，農民可自行選擇辦理。