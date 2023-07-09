台東市中興路二段今天中午發生隨機持刀傷人案。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中興路二段今天中午發生隨機持刀傷人案。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中興路二段今天中午12點20分許發生隨機持刀傷人事件，49歲張姓男子不明原因手持大型美工刀尾隨攻擊26歲蔣姓女子頸部，附近多位熱心民眾見狀分別拿行李箱、電風扇合力制伏張男。蔣女生命徵象穩定但身體有多處受傷，目前送往馬偕醫院治療。台東警分局稍早將張男帶回警局偵訊，案情仍在釐清。

台東爆「隨機砍人」女遭割頸濺血 4壯漢聯手撂倒持刀嫌犯

檳榔攤工作人員表示，起初聽到聲音以為是情侶吵架不以為意，直到1名停等紅燈的大哥不斷呼喊，出去查看才發現，有大學生拿行李箱圍住持刀的男子，更發現受傷女子的脖子、手臂、大腿有多處刀傷，雖然是美工刀，但是大把的美工刀，因此女子的傷口很大，女子當場直呼不認識持刀男，才驚覺發生隨機砍人案件。

監視器畫面顯示，中興路上某檳榔攤前，至少有3位見義勇為的男子正在合力圍捕砍人的張姓持刀男，更有人機警趁張男不注意時，以棍棒將張男手上的刀子擊落。

檳榔攤工作人員提及，當持刀男被熱心民眾壓制的時候，還直呼「不要壓我，地上很燙！」據了解，目前張男情緒激動，無法做筆錄，因被壓制時有受傷，已經送醫診治。

台東警分局表示，蔣女從中興路某超商離開後，遭張男尾隨於巷內，以美工刀攻擊蔣女頸部，現場民眾發現後立即將張男壓制，並撥打110報案通知警方到場，而蔣女隨後由現場119救護車送往馬偕醫院診治，確切傷勢待查。經勘查現場查獲作案用美工刀1把，另經附帶搜索，又在張男的後背包中查扣第2把美工刀，目前全案由轄區永樂所及偵查隊釐清案情，積極偵辦中。