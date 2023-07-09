7月31日前，MJ Kitchen周末午、晚餐餐期，每位成人再加贈半尾「松露蒜蓉蒸龍蝦」。(台北國泰萬怡酒店提供)

「酷熱燒烤趴」可大啖石板烤肉和創意配料，滿足肉食族的口腹之慾。(台北國泰萬怡酒店提供)

THE Lounge「仲夏午夢」下午茶套餐綠意上市，每日供應，每套450元起。(台北國泰萬怡酒店提供)

暑假到來，加上連日超標的高溫，讓「煮」婦、「煮」夫們根本不想爆汗煮飯，也因此外食餐敘需求強勁。台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen推出期間限定的「酷熱燒烤趴」主題新菜色，端出多道海陸燒烤美饌，搭配無限暢飲的啤酒以及冰火罐裝調酒，讓饕客酷涼整個夏季。飯店更祭出平日晚餐送下午茶餐券、周末用餐加贈蒜蓉蒸龍蝦、品牌會員獨享75折好康等多重優惠誘客。

迎戰酷暑，MJ Kitchen廚藝團隊精心設計了多道海陸燒烤佳餚，提供宛如夏日慶典的美食體驗。其中「煙燻鴨胸蜜橘沙拉」融合了鴨肉的柴燒香氣和蜜橘的清新酸甜；「芥末雞肉親子沙拉」則結合了多種新鮮蔬菜、香滑嫰蛋以及舒肥雞肉，搭配有著微微嗆香的芥末醬，唰嘴開胃；「雲朵芒果鳳尾蝦」選用台灣的鳳尾蝦搭配酸甜芒果，再綴上檸檬口味的雲朵氮氣，海韻鮮美又清爽；「南法香料烤魚」則將新鮮的魚肉與百里香等義式香料搭配，烤製後散發迷人香氣，海韻富足；而「重慶麻辣烤魚」則先將魚片以麻辣醬汁醃製後燒烤，再鋪上切碎的朝天椒、花椒以及大紅袍，潑上滾燙熱油，香氣逼人辣味十足；風格獨具的「冰火沙巴雍焗生蠔」，將鮮嫩的生蠔與由冰火飲品特製調配成的沙巴雍醬料，炙燒後表面有著焦糖香氣，但依舊保有生蠔的肥美甘甜。

喜愛肉類的顧客，MJ Kitchen也提供了豐富的石板烤肉，精選咖哩、洋釀以及馬告3種風味的3色豬五花；牛肉部分則準備了五花牛以及沙朗牛燒烤片，由廚師現場炙燒，每一口都能品嘗鮮美肉質與噴發的香氣。主廚團隊也提供多種生菜及佐料，還有多款泡菜等配料，顧客可根據自己的喜好搭配。另有經典的戰斧豬和BBQ燒烤豬肋排，讓民眾用大口吃肉補充抗暑活力。

業者同步祭出多重優惠吸引客人消費，9月15日前，平日晚餐贈送1張周末下午茶餐券；7月31日前，周末午、晚餐餐期，每位成人用餐再加贈半尾「松露蒜蓉蒸龍蝦」；此外，「萬豪旅享家」會員再享獨家優惠，每位成人平日晚間用餐有75折優惠，既有原會員可免1成服務費，優惠不併用。民眾炎炎夏日大啖燒烤美味又樂享超值優惠。

此外，館內的THE Lounge也同步推出「仲夏午夢」下午茶套餐，以綠野仙蹤為主題設計出5款森林系特調飲品，搭配原味和巧克力雙口味的千層蛋糕，每套450元加1成服務費，供應至9月15日止。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！