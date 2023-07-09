老師親自帶領小朋友體驗手作過程。（客家文化發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

小朋友手作艾草包完成準備進蒸籠囉。（客家文化發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

活動特別安排古早打粢粑體驗，大小朋友玩得不亦樂乎。（客家文化發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

暑假已經正式開始，適合全家大小一同出遊，出遊時在地「美食」是民眾必搜關鍵字，客家委員會客家文化發展中心，為推廣客家飲食文化，8日在客家文化館好客行尞餐廳舉辦客家菜包、艾草包教學及手作體驗活動，吸引30多位家長、小孩到場同樂，場面相當熱鬧。

客家文化發展中心指出，這次以客家人的傳統粄食之的客家菜包(又稱豬籠粄)做為推廣，讓民眾體驗及享用傳統美食客家味，現場邀請關西詹師傅親自教學製作及炊粄，帶民眾了解客家菜包的製作秘訣，感受最完整的手作體驗。

當天也在活動戶外區還有古早打粢粑、打草繩的活動體驗，讓親子同樂學習，並提供獅潭鄉清涼消暑的客家仙草茶，搭配著菜包(豬籠粄)及麻糬(粢粑)一起享用客家好味緒。

客家委員會客家文化發展中心何金樑主任表示，暑假是親子好友共學同遊的佳機，感謝民眾熱情參與手作體驗活動及認識客家飲食文化傳統粄食，未來「客家細灶下．大家來打粄」將安排更多客家飲食活動，帶大家一同體驗，推廣客家飲食文化，用「食」體驗客家味，並沉浸於臺灣客家文化館的客家氛圍中。

他說，後續夏令營、文化小旅行、杭菊季健走等活動，均是非常搶手且生趣，詳情敬請密切關注臺灣客家文化館官網及臉書粉絲團，歡迎大家來尞。