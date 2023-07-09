看起來道奇強打貝茲（Mookie Betts）已經準備好挑戰明星周的全壘打大賽了，最近2場比賽他敲出3轟，今（9日）天首次打擊馬上給天使下馬威，敲出本季第26轟，這發全壘打也是貝茲今年第10次在首局首打席開轟，追平了巴比邦茲（Bobby Bonds）在1973年創下的上半季紀錄。巴比邦茲是大聯盟全壘打王貝瑞邦茲（Barry Bonds）的爸爸。

貝茲這一轟驚嚇到天使球團，以至於在2局下2出局一三壘有人，天使先發左投德梅斯（Reid Detmers）決定敬遠貝茲，想靠著「以左制左」的優勢對付下一棒弗里曼（Freddie Freeman），反倒讓後者擊出2分打點二壘安打造成重傷害，道奇該半局轟下5分，提早決定比賽走向。

道奇舊將彼德森（Joc Pederson）2018年打出9支首局首打席全壘打，已經是球團紀錄，貝茲只打了半季就超過彼德森。在大聯盟歷史首局首打席全壘打紀錄中，貝茲以46發和羅林斯（Jimmy Rollins）並列史上第7，巴比邦茲則有35發，現役的還有藍鳥外野手史普林格（George Springer）的55支排第2。「盜帥」韓德森（Rickey Henderson）以73發領先群雄。

貝茲也是自上季艾爾圖維（Jose Altuve）後，再度有球員單季敲出10支以上首局首打席全壘打，單季紀錄則由索利安諾（Alfonso Soriano）2003年的13發所保持。按照貝茲本季的開轟效率，季末結算時有機會來到47轟，將會超越去年35轟的生涯紀錄。