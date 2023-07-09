民眾踴躍參與。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府稅務局利用暑假期間辦理親子休閒娛樂，鼓勵民眾全家參與正當休閒活動，9日舉辦「湊伴來看電影·搞生趣」租稅宣導活動，使e世代的國家幼苗租稅觀念從小扎根，了解自身權益，並且推廣消費時使用載具儲存雲端發票，一起環保愛地球。

稅務局為讓民眾能夠了解更多稅務相關資訊，了解納稅的重要性和意義，舉辦闖關、摸彩、捐發票換宣導品及有獎徵答等活動，並藉由日前捐發票兌換電影票方式，鼓勵民眾以5到7月消費金額10元以上紙本發票正本5張或雲端發票3張，兌換「1／2的魔法」電影票1張，邀請民眾利用暑假帶著孩子共度正當愉快的休閒時光。

苗栗縣副縣長鄧桂菊 9日在稅務局長黃國樑陪同下，與議員曾美露、徐筱菁助理以及苗栗縣職業總工會理事長徐碧蔘到場與民眾同樂，抽出多項大獎。副縣長參觀國稅局、財政處、地政處、新住民家庭服務中心、家庭教育中心、監理站、警察局及環保局等機關設置的宣導攤位，提醒工作人員及親子天氣炎熱要多補充水分。

鄧桂菊表示，透過活動讓親子捐發票和闖關遊戲學習租稅，並鼓勵民眾多使用雲端發票，除兩個月一次的兌獎以外，雲端發票還有多一次的中獎機會，同時還能減少紙張使用環保愛地球。

鄧桂菊說，縣長鍾東錦上任後馬上召集18鄉鎮市長列席縣務會議，直接解決地方問題外，也提醒各鄉鎮市將公共廁所環境打掃乾淨，讓遊客休閒玩樂舒適方便更對苗栗留下好印象；在為民服務方面，縣府第一辦公大樓二樓也設有為民服務中心，安排秘書駐點直接解決民眾各項疑難雜症。

她也提到，縣長重視孩子教育，首次出國參訪就帶多位校長前往新加坡考察全英語教學以及圖書館，希望苗栗教育提升雙語教學、全英語教學，讓孩子會講客家話以外也能使用英語聽說讀寫與世界接軌，日前又安排緊湊的日本行程，考察日本對長照、高齡者照護規畫、精緻農業、傳統市場、都市計畫、氫能源等發展，以及科技救災等面向，讓苗栗未來更加美好。

稅務局表示，今日活動所募集的發票將全數捐贈給縣內社福團體，以回饋社會；也希望透過宣導活動，讓更多民眾關注稅務議題，了解納稅的重要性和意義，未來將繼續致力於舉辦更多類似的宣導活動，以提高民眾對稅務知識的認識和理解。