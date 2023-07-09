三寶請不要開車上路，新北市林口昨(8)日下午發生一起離譜的闖紅燈車禍，48歲孫姓女子駕駛車輛行經湖子、中華路口時，眼見路口已亮紅燈，但孫女仍駕車一路衝過路口，不僅撞上在停等紅燈的機車騎士38歲陳姓男子，還把綠燈直行的機車騎士20歲江姓男子撞飛，所幸2人送醫後無大礙，至於詳細肇事原因仍有待釐清。

據了解，這起車禍發生在昨日下午3時許，當時孫女駕車沿湖子路行駛，但她疑似疑似精神以致未注意前方紅綠燈狀況，先是從後方追撞在路口等紅燈的機車騎士陳男，接著衝進中華路、湖子路口，攔腰撞上綠燈直行中華路的機車騎士江男。

倒楣的江男被孫女的座車猛烈撞擊，在空中翻了一圈才慘摔在地，而孫女一路疑似皆未煞車，撞上江男後還衝到對面，撞上紅綠燈桿才停下，十分離譜。

所幸陳男以及江男僅全身多處擦挫傷，送醫後已無大礙，全案不涉及酒駕，詳細肇事原因仍有待釐清，另外針對汽車駕駛闖紅燈的部分，林口警後續將對孫女開出最高5400元的罰單。

林口警呼籲駕駛應恪遵交通規則，行經路口減速慢行，並依交通號誌指示通行，切勿搶快，確保自身及用路人安全。