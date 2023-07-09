中國國家鐵路集團方面9日指出，今年上半年，全大陸的鐵路發送旅客17.7億人次，接近2019年同期水準，其中4到6月的旅客發送量快速攀升，較2019年同期分別增長7.6％、5.6％、4.8％，並在4月29日發送旅客1966.1萬人次，創鐵路單日旅客發送量歷史新高。

據中新社引述中國國鐵客運部負責人說明，大陸上半年全國鐵路日均開行旅客列車9311列，較2019年同期增長11.4％。針對清明、五一、端午小長假旅客集中出行需求，採取增開夜間高鐵、動臥列車、普速旅客列車等方式，較好地服務了旅客假日出行。

在優化區域客運產品部分，像是廣深港高鐵跨境列車1月15日分階段恢復開行以來，目前已覆蓋大陸49個城市、68個車站，每日開行跨境列車達182列，雙向客流持續走高，截至6月30日累計發送跨境旅客608.7萬人次；中老鐵路4月13日首開國際旅客列車以來，截至6月30日累計發送跨境旅客3.3萬人次，以及打造熊貓專列、呼倫貝爾號、京藏號、阿勒泰號、敦煌號、梅河號等精品旅遊列車品牌，滿足旅客多樣化需求，助力旅遊經濟發展。

至於服務品質方面，也落實官方《鐵路旅客運輸規程》，按年齡實行兒童優惠票、服務老幼病殘孕等重點旅客38萬人次，實行計次票、定期票等新型票制的線路增至51條，鐵路暢行碼覆蓋範圍增至3400餘趟動車組列車，提供網路訂餐服務的車站增至79個等。