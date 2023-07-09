台南一名飲料店老闆娘阿芬（化名）發現丈夫與女店員婚外情，大受打擊下與丈夫離婚，並向女店員提告求償50萬。法庭審理時，女店員則辯稱是因欠老闆錢，才用身體抵債，共發生3次性行為，但2人沒有感情，不過法官判定她侵害配偶權，應賠償阿芬精神慰撫金10萬元，可上訴。
據判決書指出，阿芬（化名）主張與丈夫結婚24年，共同經營飲料店，怎料婚姻存續期間，飲料店女店員卻與丈夫發生數次性行為，並與丈夫以LINE互傳曖昧訊息，阿芬事後知悉，精神受打擊，痛苦不堪，於去年9月間與丈夫離婚，並向女店員提告求償精神慰撫金50萬元。
法庭審理時，女店員辯稱，是因為積欠老闆金錢，故與其發生性行為抵償債務，總共發生三次性行為，2人是金錢交易，並非感情交往。
法官認為，女店員任職於夫妻倆經營之飲料店，明知老闆已婚，仍與其發生性行為，導致2人協議離婚，雖稱是與老闆為金錢交易，並無感情交往等情詞，但其故意不法侵害阿芬配偶權，且情節重大，已堪認定，因此不採信其所辯，判女店員應賠償阿芬精神慰撫金10萬元，可上訴。
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