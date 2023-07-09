中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（9）日下午至晚上南投、雲林及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局發布3縣市大雨特報。（氣象局）

氣象局表示，今天太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱，高溫普遍可達35、36度以上，特別是北北基地區、南部近山區及花東地區有37度以上高溫發生的機率，東南部仍有機會出現焚風，中午前後紫外線指數可達過量至危險級，外出活動務必要做好防曬措施並多補充水分；降雨方面，只有山區午後有局部短暫雷陣雨。