民進黨台東立委參選人賴坤成，與現任立委劉櫂豪恩怨情仇20年，劉櫂豪9日稍早發布4點聲明，痛斥賴一如過去幾年對他極盡扭曲攻擊，更直言民進黨內從不曾發生初選獲勝的候選人持續謾罵初選對手的情形，自己也稱會持續往參選的方向前進，給民眾多一個選擇，讓正面善良的力量可以在台東持續前進。

賴坤成稍早接受前總統陳水扁專訪，談及他與劉櫂豪的心結時，他表示，自己很愛交朋友，唯一無法當朋友的只有那個人，劉櫂豪六度參選台東縣長，資源愈來愈多，選票卻愈來愈少，對方向來「整碗捧」，從不替人抬轎。

劉櫂豪稍早指出，賴坤成長達數年對他、他的團隊及家人的抹黑攻擊沒有因初選結束而停止反而變本加厲。賴坤成一方面向中央喊話要中央團結地方，一方面以扭曲的方式攻擊黨內同志，「試問，沒有公理是非何來團結？」

劉櫂豪說，在藍大於綠的台東，自己深耕打拼無怨無悔，但賴坤成對他的攻擊，已非他個人的事情，如再容忍等於在懲罰善良的人，助長負面選舉的歪風。

劉認為，賴坤成處心積慮的就是想代表民進黨參選，如今如願以償，雖然有許多人對被外力介入的初選結果表達疑問，但電話民調是政黨的決定，而1月13日的投票才是真正台東民意的展現。

劉表示，對他而言，成為正面的力量是自己不變的初衷與價值，台東的現在與未來比政黨重要，他會持續的往參選的方向前進，給民眾多一個選擇，讓正面善良的力量可以在台東持續前進。