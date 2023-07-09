烏克蘭籍女星林佳娜來台學習中文，以精緻的外貌和纖細身材進入模特兒圈，又因她性格幽默成為許多熱門節目的常客，她與馬來西亞男星祖雄穩定交往1年多，前陣子在親友見證下答應男友求婚，7日她在社群平台宣布好消息，成功錄取世新大學碩士班。

佳娜7日在社群平台曬出一張錄取通知書，她開心寫下：「又有好消息！收到了世新大學『性別研究所碩士班』的錄取通知！」前陣子才從大學畢業的她即將展開至少兩年的學生生活，她提到「也要寫一遍關於『性』的論文，我應該很有心得可以寫」，男友祖雄也在底下幽默回「性碩士，多多指教」，知名化妝師李明川大讚「太棒了～」，不少網友紛紛留言恭喜：「恭喜啦，預言成功，接下來就是等妳出書，我要親筆簽名的」、「可惜已經畢業了，遇不到妳」、「記得展覽時佳娜曾經分享過想讀這裡，真的很替妳開心」、「期待妳的論文」、「應該保送博士班」。

6月底正逢畢業季，佳娜也是眾多畢業生之一，她順利取得師大華語文教學系學士學歷，她也分享自己的經歷，6年前她剛來台灣，連「你好」都聽不懂，也看不懂中文字，覺得中文像是奇怪的圖片，「到現在可以用中文跟任何人吵架，真的太不可思議！」而她6月18日答應了男友祖雄的求婚，facebook名稱也從「林佳娜」變成「戴佳娜」，冠夫姓的舉動讓許多人認為已經準備好嫁入祖雄家了。