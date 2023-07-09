開幕日當天吸引近百穆斯林旅客湧入，買氣搶搶滾。（參山處提供／吳建輝彰化傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處推動穆斯林友善觀光，除輔導友善場域及產品驗證外，更結合中彰觀光工廠等業者成立穆斯林驗證產品專區， 9日彰化魔菇部落休閒農場穆斯林驗證產品專區開幕，吸引近百穆斯林旅客湧入，買氣搶搶滾。

參山處長曹忠猷表示，穆斯林朋友只能食用清真驗證(Halal驗證標章)的食品，必需不含有任何豬的成分、尖牙動物的成分，以及酒精成分等相當嚴謹，最後還要通過回教教義的程序，但市面上有通過驗證的食品並不多，因此影響穆斯林朋友來台旅遊的意願。

曹忠猷說，據統計在台的穆斯林移工及留學生有20多萬人，參山處推出全臺唯一結合穆斯林友善場域觀光工廠與穆斯林產品專區，友善穆斯林，9日開幕的魔菇部落穆斯林驗證產品專區，就是一項很重要的里程碑。

參山處指出，專區邀請11家中彰業者合作，包括「魔菇部落」、「阿聰師的糕餅主意」、「味榮食品」、「大呷麵本家」、「順泰蜜餞」、「伊莎貝爾」、「愛玩色創意館」、「廣源良」、「寶大食品」、「阿堂黑米」以及「富田食品廠股份公司」等，共推出了超過30種特色穆斯林驗證產品。

參山處強調，期盼未來能透過更多輔導機制，來增進廠商對Halal規範的瞭解，並協助更多的業者取得穆斯林友善場域及產品相關驗證，打造更多穆斯林旅客的友善區域，吸引更多穆斯林遊客。