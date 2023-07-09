湖北省宜昌市五峰土家族自治縣長樂坪鎮月山村8日發生一處山頂山體滑坡，今天上午再發現兩名失聯人員，其中1名經施救已無生命體徵，另一名還在急救中。截至目前，還有7名失聯人員。

綜合央視新聞客戶端與中新網，該滑坡體滑向宜來高速一標段二工區工地（位於滑坡山體半山腰），預估現場滑坡體50萬方，市縣兩級立即組織人員開展現場救援工作。截至9日凌晨4時，共救出5人（其中1人傷勢較重），另有9人失聯（均為工地工人，其中四川儀隴縣1人、恩施州4人、十堰2人、宜昌2人）。

湖北省宜昌市9日召開記者會通報救援情況，今日上午現場再發現兩名失聯人員，其中1人已無生命體徵，另1人仍在施救中。截至目前，還有7名失聯人員。

據報，相關救援救治和善後工作正在進行中，傷員已迅速送往醫院治療。考慮到目前滑坡體尚不穩定，果斷轉移周邊群眾8戶17人。同時確認失聯人員均在7月8日16時左右，手機訊號在滑坡地點消失。