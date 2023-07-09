民進黨至今未提名北市第3選區（中山、北松山）立委參選人，近日傳出黨中央有意禮讓無黨籍台北市議員林亮君。有意參選的台北市議員陳怡君9日向黨主席賴清德喊話「不要放棄您的戰友」，強調賴不應捨近求遠，民進黨栽培自己的黨員，才能永續經營。

陳怡君表示，民進黨內人才濟濟，且願意為黨承擔重任，背水一戰者眾，希望賴清德正視從政黨員心聲，不要捨近求遠，讓想為黨奮力一戰的黨員同志失望。

她點名民進黨中央黨部性別平等事務部主任李晏榕，當初批社民黨戰袍選中山、北松山立委，與當時民進黨推出的潘建志競爭、分裂民進黨，為何如今悶不吭聲？李晏榕學經歷亮眼，在黨發生性平事件時應對媒體得宜，口條清晰，如此位高權重的幕僚難道不應到基層為黨而戰？

陳怡君也舉例民進黨發言人謝佩芬傳出有意為中山、北松山奮戰，卻未受黨青睞；市黨部主委張茂楠也是一度欲登記參選，最後卻配合黨中央選戰策略而收手。

陳強調，當初遵守「誠信原則」，並未主動請戰中山、北松山，但自從賴清德提名部分非民進黨候選人後，基層支持者揶揄「民進黨議員不敢戰」、「民進黨沒有人了」，自己才主動宣布願意為黨背水一戰。

陳怡君表示，李晏榕、謝佩芬及張茂楠，都是很好的人選，自己也一直在備戰中，應戰在即，只差名分。民進黨為理念而生，為正義而起，數十年來歷經老幹新枝，最習慣「黨內競爭」，但若提名刻意忽略民進黨的從政黨員或幕僚，已失去創黨初心本意。

陳怡君認為，民進黨常常說要紮根，故過去有「民主小草」，但小草長大準備開枝散葉，為何不給它一片樹林去孕育生命？民進黨要能永續經營，就要栽培自己的黨員，不是炒短線捨近求遠，造成民進黨的「斷線」。