全台工業用地匱乏，斗南小東市地重劃區去年竣工後炙手可熱，雲林縣府去年5月起分3次標售抵費地，至今最大單筆交易是乙種工業1640坪以2億4000多萬決標，平均每坪14萬6000多元；而決標價最高的是平均一坪19萬元，堪稱區內的「地王」。

小東市地重劃區除鄰近斗南交流道只3到5分鐘車距，區內設有28米寬綠園道，優化工業區投資環境，提升產業聚集效益縣府都是被青睞的原因。

今年縣府還將耗資6億元興建一座大型休閒娛樂中心，設置室內外泳池、綜合商城、休閒娛樂或餐飲美食街、停車場，打造斗南小東地區成為產業與休閒的新聚落，滿足斗南縣民多元運動及休憩需求，也提升沿線土地價值與工商業活動。

區內產業目前仍在進駐中，縣府今年一月調整全縣公告地價，以斗南鎮3.31％調幅最大，高於縣治斗六市的1.7％，原因即是小東重劃區完成開發，土地標售成績亮眼。

縣府去年5月首度售抵費地，乙種工業用地最低價平均一坪12.4萬元標脫，最高價是一坪14.4萬元，都創下雲林縣內新高；7月辦理第三次標售時，有一筆 446坪產業用地以8510萬元標脫，平均每坪19萬多元，高於底價5635萬元，創下該區地王新紀錄。

縣府第三次標售作業就進帳5億4457萬，比底價4億3043萬元多出4800多萬元。

7月16日即將進行的第4次標售案，地號91及95號共2889坪，以及地號105、134號共3779坪在上次標售作業中無人投標，當時底價各為3595萬元、4472萬元。