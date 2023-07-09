資料顯示，寬頻用戶中有多達92.7% 擁有CTV連網電視，其中有51.9%沒有訂閱有線電視，比起有訂閱的40.8%還要多；擁有無連網電視裝置的人只有7.3%，而這些用戶多數沒有訂閱有線電視。

寬頻用戶中，有多達60.3%的寬頻用戶以CTV連網電視收看OTT影音串流平台的內容為主，收看有線電視內容為主的比例僅18.4%，而收到無線電視內容為主的用戶更只有9.4%，足見多數擁有CTV連網電視的人比較常看OTT影音串流平台內容；不過，還是有4.6%的人買了CTV連網電視卻很少看電視。

另一方面，寬頻用戶中有訂閱OTT影音串流平台的比例多達80.4%，且平均每個CTV連網電視用戶中有訂閱2.4個付費OTT影音串流平台；而大家其實也蠻願意付錢訂閱，其中比例最高是每個月花費100至299元，有23.4%花費300至499元，大於500元的亦有21.8%，反倒是每個月僅願意花費不到99元的用戶才佔13.8%。

另外，從數據來看，有多達57%的受訪者願意觀看廣告換取免費內容，僅22%受訪者不願意看到廣告；而可接受看廣告中近5成的受訪者希望看到的廣告類行為「高品質有內容的廣告」，其次是「具有娛樂性互動性質的廣告」。

由於CTV連網電視螢幕較大，畫質、音質都比行動裝置出色，大家還是會習慣用電視來收看、也會花錢訂閱OTT影音串流平台內容；不過，這些用戶多數願意以觀看廣告換取免費內容，要怎麼從中取得一個平衡點，對於這些平台的業者來說是個值得思考的議題。