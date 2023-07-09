群益金融集團一直以「群眾利益」為企業核心價值，自2014年開辦員工視障按摩服務以來，不僅獲得廣大員工熱烈迴響，更為視障按摩師提供就業機會。然而，由於國內新冠肺炎疫情於2021年5月爆發，這項服務不得不暫時暫停。

群益證總經理李文柱表示，群益金融集團重申對員工的支持和照顧，並致力於提供舒適和健康的工作環境。員工視障按摩服務不僅提供視障按摩師就業的機會，也體現集團企業社會責任，關注社會弱勢族群的福祉。

群益希望每位員工都能樂在群益，樂在工作，在快節奏的證券業工作環境中，壓力和疲勞可能會影響員工身心健康，進而對工作效率產生負面影響。因此，提供員工視障按摩服務為重要措施之一，可以幫助員工釋放壓力、放鬆身心，進而提升工作效率。

此外，群益提供同仁多元福利措施，舉凡員工團體保險、員工及眷屬優惠自費團保、旅遊／結婚／生育／住院補助、員工急難救助貸款、天然災害慰問金等福利，在關鍵時刻給予員工需要協助，希望身為群益成員都能有幸福的家庭生活。

在員工個人發展方面，群益透過專業證照獎勵金、完整的教育訓練制度，強化對員工的培訓。每年辦理群益金融大學，規劃完整的課程內容增進員工各方面的職能、深入瞭解公司制度、目標與核心價值，培養員工成為公司未來的潛力儲備人才。

除了教育訓練，群益舉辦年度MVP選拔活動，提供高額獎金激勵員工勇於挑戰自我，也鼓勵員工投身從事公益活動，落實企業永續經營理念，自今年起提供1日給薪志工假。同時，透過提供補助以鼓勵同仁成立羽球社、舞蹈社等社團，養成運動習慣同時紓解工作壓力。