前中央研究院院長翁啟惠因牽涉浩鼎案，遭公懲會判申誡確定，翁提再審均遭駁回，監察院去年提出再審調查報告，認翁啟惠沒有利益衝突聲請再審，懲戒法院日前判決駁回。

翁啟惠因涉入浩鼎案，刑事部分獲無罪判決，但2017年監察院通彈劾案，公務員懲戒委員會判決申誡確定，翁啟惠3度提再議均遭駁回。

監察院提出的調查報告，認為翁啟惠未依法申報財產，以及未揭露可能發生利益衝突，有足以推翻原確定判決的新事證，並提出13項證據向懲戒法院聲請再議。並指出，中研院研究員楊富量證詞的證據，認為翁啟惠是技轉案的創作人，並沒有執行任何技轉業務，自然不會有利益衝突，另翁啟惠以鄭秀珍名義持有529張浩鼎股票，未依法據實申報財產部分，受益人是翁啟惠子女，並無未依法申報的違失行為。

懲戒法院認為，依規定若發現新事證足以變更原判決，應在30天內提出聲請，監察院所提的證據，早就超過30天，且有部分在翁啟惠提再審時已經用過，不算新的證據。楊富量的筆錄，則是個人意見與看法，從證據本身形式上觀察，並無充足的證明力，未達聲請再審的要件。