每次提到護眼，不少人都會想到吃葉黃素，其實還有很多營養素也不能忽略。營養師高敏敏表示，想預防或延緩白內障，飲食方面要注意抗氧化，除了葉黃素外，也可補充Omega-3、花青素、硒、維生素E、維生素C和玉米黃素，都能從天然食物中攝取到。另外，日常生活也可多做一些保養防護，包括戴墨鏡、遮陽帽、禁菸、定期眼科檢查及控制代謝症候群。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，早期白內障不會有任何感覺，但年長族群罹患此疾病容易引發失明，不可不慎。她指出，想預防或延緩白內障，飲食方面要注意抗氧化，尤其重點補充以下6類營養素：

1、魚油中的Omega-3：Omega-3是對眼睛很好的脂肪酸來源，研究指出，適量攝取能減少白內障發生。

2、花青素：有助消除自由基、抗氧化延緩白內障，來源如藍莓、桑椹及草莓。

3、維生素E：能幫助抗氧化、消炎，來源如堅果、植物油。

4、硒：在水晶體中能對抗氧化壓力，建議可從牡蠣、蛤蠣、蝦來攝取。

5、維生素C：能降低老化所導致的白內障風險，可吃芭樂、奇異果。

6、葉黃素和玉米黃素：可吸收藍光、減少眼睛氧化壓力及抗發炎反應，來源如玉米、菠菜和南瓜，兩者一起補充更可增加護眼效率。

除了飲食方面外，高敏敏也提供5招護眼，包括戴墨鏡、遮陽帽，能減少紫外線對眼睛傷害；禁菸以降低水晶體核硬化和白內障風險；年紀60歲以上者，建議每年進行眼科檢查；控制好血糖、血壓，避免代謝症候群增加罹病機率。

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