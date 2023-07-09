中央公園地下停車場設有51柱充電樁，目前開放12柱，其餘用塑膠袋套上封存。（張亦惠攝）

台中市中央公園地下停車場45支電動車充電樁被用塑膠袋包起來「封存」惹議，台中市議員江肇國表示，市府才剛宣布未來全市停車場總車位10％是電動停車格，卻又把現有的部分「封存」，說的跟做的不一樣。交通局則表示，中央公園共有51柱充電樁，目前開放12柱尚足夠使用。

江肇國指出，市府自7月1日開始採充電停車格的收費，使用者付費的原則就是希望所有需求的車主能公平使用。但在中央公園地下停車場可用之487個停車格中，僅開放12個電動車充電車位，剩餘的全套上塑膠袋。若市府認為設置10％電動停車格不符合現有供需，那低碳設定的角度不是應有所調整？

停管處說明，自7月1日充電車格收費後，觀察12席充電車格使用狀況，以24小時每整點調查一次作紀錄，12席充電車格並無明顯尖峰時段，最多僅7輛電動車同時充電，全日平均約3輛電動車同時充電；此外平均充電停車延時約3小時，平均占用停車延時約1小時，該場整體平均充電使用約2成，有8成為閒置狀態。

停管處也說，中央公園地下停車場配合綠色能源永續環境政策，超前部署51柱充電樁。在國內電動車的市佔率未完全普及下，中央公園地下停車場以12柱充電樁供使用尚足夠；於電動車市佔率日漸拉高後，將逐步開放備用充電樁。

江肇國質疑，市政府交通局說要統計充電樁使用率後再決定未來開放的比例，設立前難道都沒有評估？以一支充電樁造價6到10萬元計算，等於300萬被白白封存在那，更別提若長久不使用所可能衍伸的維修費，這種做法只會讓民眾認為市府花了錢又不使用、浪費公帑。

江肇國提出，現有油車跟電車的停車格設置比例為2％，是否要調整為全市標準為10％，在台中市各地皆有不同的需求，市府在設置上應該因地制宜，也應該逐年依現況檢討調整。