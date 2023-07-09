在中國宣布對鎵、鍺相關物項實施出口管制後，本周全球鎵價格已上漲27%，許多國際買家正在管制措施生效前加緊囤貨。而同樣受到管制的鍺金屬價格所受影響則要小得多，僅小幅上漲了1.9%。

《快科技》指出，中國商務部、海關總署7月3日發佈公告，稱為維護國家安全和利益，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。自8月1日起，出口企業須向商務部申請，獲得許可後才能出口相關物項。

報導引述一位海外交易員稱，本周他一直在積極買入鎵。在上述消息宣佈之前，鎵市場原本供應較為充足，但買家現在正在採取積極行動，在管制措施生效之前鎖定供應。

他說，鎵和鍺都是高價值產品，產量較小，交易商通常不會持有大量庫存。

報導指出，鎵和其他交易量較小金屬通常不在期貨交易所交易，價格基準由Fastmarkets等行業資訊提供商制定，該組織會對生產商、消費者和貿易商進行調查。

據Fastmarkets的資料顯示，鎵價格在本週五上漲至326美元/千克，比一周前上漲了43美元。分析師稱，這是一個早期跡象，表明買家正在尋求在下個月的出口管制生效之前加緊採買。同樣受到管制的鍺的價格所受影響則要小得多，僅小幅上漲了1.9%。

蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)負責大宗商品研究的董事總經理漢彌爾頓（Colin Hamilton）表示，雖然這些出口限制可能將刺激中國以外地區提高供應，但增加鎵的生產可能比鍺更困難。

報導說，與銅或鋁等工業金屬相比，鎵和鍺的市場很小，但它們在包括半導體、太陽能電池和衛星在內的幾個關鍵工業部門發揮著不可或缺的作用。其中，鎵是一種低熔點、高沸點的稀散金屬，有「電子工業脊樑」的美譽。中國是迄今為止鎵和鍺的最大生產國。

針對中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制一事，美國表示，美國目前擁有鍺的戰略儲備，但沒有鎵的庫存儲備。目前這兩種稀有金屬均被美國列為35種關鍵礦產目錄，也被歐盟列入61種關鍵原材料目錄。